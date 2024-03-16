В Херсонской области при атаке дронов ВСУ погибла женщина, есть раненые

В городе Каховка Херсонской области при атаке украинских дронов погибла женщина, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.«”В Каховке в результате обстрела дронами со стороны украинских террористов погибла 50-летняя женщина, еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы”, – написал Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, целью убившего женщину дрона был установленный в населенном пункте памятник жертвам фашизма.«”Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования – каховчане продолжают голосовать. Жителей Херсонщины запугать не получится – они сделали свой выбор”, – заключил губернатор.

На уходящей неделе радио Sputnik сообщало, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе пятиэтажку в Новой Каховке.

Взято отсюда.