Если в ситуации вокруг украинского конфликта не произойдет серьезных изменений, перелом на фронте может произойти летом, пишет хорватское издание Advance.«”Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

По мнению автора, это может произойти уже через несколько месяцев, так как нехватка людей и боеприпасов ослабляет ВСУ, давая российским войскам возможность совершить мощный прорыв.

Обозреватель также отмечает, что российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью в сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали. Кроме того, российские войска быстро учатся и адаптируются к изменениям ситуации.«”Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность”, – говорится в публикации.

Радио Sputnik писало, что в НАТО заговорили об отчаянных мерах из-за ситуации на Украине.

Взято отсюда.