реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Хорватии рассказали, когда может произойти перелом в зоне СВО

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Хорватии рассказали, когда может произойти перелом в зоне СВО

Если в ситуации вокруг украинского конфликта не произойдет серьезных изменений, перелом на фронте может произойти летом, пишет хорватское издание Advance.«”Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом”, – приводит фрагмент статьи РИА Новости.

По мнению автора, это может произойти уже через несколько месяцев, так как нехватка людей и боеприпасов ослабляет ВСУ, давая российским войскам возможность совершить мощный прорыв.

Обозреватель также отмечает, что российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяженностью в сотни километров, в то время как ВСУ этого не сделали. Кроме того, российские войска быстро учатся и адаптируются к изменениям ситуации.«”Недооценка противника – плохая и опасная тактика, а Запад с первого дня агрессивно недооценивал российскую боеспособность”, – говорится в публикации.

Радио Sputnik писало, что в НАТО заговорили об отчаянных мерах из-за ситуации на Украине.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Где провести ремонт генератора и стартера автомобиля?

Рассказываем, как восстановить работоспособность узлов Автосервис / Фото: peoplecreations /…

Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за обвинения в допинге…

Ранее Тарасова заявила, что ответственной за обнаружение допинга у Валиевой…

На выборы ректора АлтГУ заявился еще один кандидат

Документы для участия подал директор Бийского филиала АлтГУ Сергей Малюков…

Российские войска уничтожили ещё один американский ЗРК Patriot в…

Комплекс поразили на огневой позиции в Харьковской области Фото: Министерство…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp