Последствия необдуманных действий и эскалации конфликта на Украине будут ужасными для Запада, о чем ранее предупредила Россия, пишет хорватское издание Advance.«

"(Официальный представитель МИД РФ Мария, – ред.) Захарова заявила, что Германия может столкнуться с "ужасными последствиями", если предпримет какие-то действия в соответствии с планами, озвученными в беседе высокопоставленных немецких военных", – говорится в публикации.

Однако, как отмечается в статье, сейчас вооруженный конфликт на Украине выглядит как “совершенно готовая увертюра к чему-то большему и более опасному”.«

"Украина проигрывает. <…> В такой ситуации некоторые украинские союзники видят необходимость в эскалации, считая ее единственным вариантом", – говорится в статье.

По мнению автора материала, особенность этого конфликта в том, что над ним постоянно висит угроза еще большей эскалации.«”Нужно совсем немного, чтобы вооруженный конфликт, который пока все еще сводится к ограниченному смещению линии фронта российскими и украинскими войсками, превратился в нечто намного большее и куда более опасное для Европы”, – приводит РИА Новости фрагмент статьи.

Ранее радио Sputnik рассказало, что в Британии заявили о готовности Запада к безрассудной эскалации конфликта на Украине.

Взято отсюда.