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В Казахстане отреагировали на сообщения о закупке продукции ВПК РФ для ВСУ

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В Казахстане отреагировали на сообщения о закупке продукции ВПК РФ для ВСУ

. Информация о том, что Казахстан ведет переговоры с Украиной о закупке продукции российского военно-промышленного комплекса для нужд ВСУ не соответствует действительности, заявили в Министерстве обороны республики.«

"Распространяемая в СМИ и социальных сетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ведомство призвало граждан и СМИ внимательно относиться к источникам информации.«

"Информируем, что с 2022 года в Казахстане запрещен экспорт вооружения и военной техники. <…> В связи с этим мы просим граждан и средства массовой информации не обращать внимания на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", – отметили в Минобороны Казахстана.

Ранее сообщалось, что “Укрспецэкспорт” ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонки для нужд ВСУ.

Радио Sputnik ранее рассказало о сути скандала вокруг украинского посла в Казахстане.

Взято отсюда.

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