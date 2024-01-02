В Киеве демонтировали две камеры, “засветившие” работу ПВО

Служба безопасности Украины демонтировала веб-камеры, которые транслировали работу украинских ПВО во время удара по Киеву.«

"Служба безопасности по горячим следам установила адреса и демонтировала веб-камеры, транслировавшие работу ПВО и локации критической инфраструктуры Киева во время воздушной атаки 2 января", – говорится в сообщении в Telegram-ведомства.

По утверждению СБУ камеры, которые использовались для мониторинга придомовой территории жилых комплексов, были “взломаны российскими спецслужбами”, они меняли угол обзора и с помощью полученной информации корректировали удары по Киеву.

Отмечается, что с начала спецоперации киберспециалисты СБУ заблокировали работу порядка десяти тысяч камер. Также СБУ призвала горожан сообщать об обнаружении веб-камер в специальный чат-бот

Радио Sputnik сообщало, что ВС РФ нанесли “удар возмездия” после обстрела Белгорода.

Взято отсюда.