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В Киеве допустили участие России во втором саммите в Швейцарии

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В Киеве допустили участие России во втором саммите в Швейцарии

Украина считает возможным участие России во втором саммите по “формуле мира” Владимира Зеленского в Швейцарии, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.«

"Мы говорим о саммите по предложенной Владимиром Зеленским в 2022 году "формуле мира". Месяц назад президент Швейцарии (Виола Амерд, – ред.) согласилась провести такой саммит, в котором примут участие наиболее влиятельные страны, в том числе арабские, где обсуждение будет проходить на основе Устава ООН и предложенной Украиной "формулы мира". Россия может принять участие после этого во втором саммите, который, как мы бы хотели, стал бы окончанием войны", – цитирует Кулебу РИА Новости.

Пришло время подумать о мире, сказал он в интервью эмиратскому телеканалу Sky News Arabia.«”Это то, о чем Украина думает каждый день, больше чем кто-либо”, – добавил украинский министр.

Радио Sputnik ранее назвало две страны, настаивающие на участии представителей РФ в первом саммите по Украине, который может пройти в Швейцарии.

Взято отсюда.

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