В Киеве начался сильный пожар, сообщают украинские СМИ

Сильный пожар разгорелся в Киеве, очевидцы сообщают о клубах черного дыма в небе, пишет украинское издание “Обозреватель”.

Отмечается, что представители пожарной службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги к месту происшествия.«

"Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма", – сказано в опубликованном в Telegram-канале издания сообщении.

По словам одного из очевидцев, пожар возник в жилом массиве “Осокорки”, расположенном на юго-востоке Киева, в левобережной части города.

Во вторник вечером радио Sputnik сообщало, в каких регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Взято отсюда.