реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Киеве начался сильный пожар, сообщают украинские СМИ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Киеве начался сильный пожар, сообщают украинские СМИ

Сильный пожар разгорелся в Киеве, очевидцы сообщают о клубах черного дыма в небе, пишет украинское издание “Обозреватель”.

Отмечается, что представители пожарной службы не имеют возможности ликвидировать возгорание из-за отсутствия дороги к месту происшествия.«

"Масштабный пожар под Киевом. Дарницкому району рекомендовано закрыть окна, ведь есть возможность ощущать запах дыма", – сказано в опубликованном в Telegram-канале издания сообщении.

По словам одного из очевидцев, пожар возник в жилом массиве “Осокорки”, расположенном на юго-востоке Киева, в левобережной части города.

Во вторник вечером радио Sputnik сообщало, в каких регионах Украины сработали сирены воздушной тревоги.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

Ветки, ленты – все в букет. Как бывший инженер собирает цветочные композиции для прекрасных дам

По образованию Татьяна Казанина — инженер и закончила направление «технические…

Узнать больше
Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1…

Узнать больше

В Барнауле почти за 8 млн рублей продают белоснежный Lexus с двойными стеклами

В объявлении указали, что машина собрана в комплектации 4.5D AT…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp