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В Киеве обеспокоились “неоднозначным пунктом” в соглашении с Британией

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В Киеве обеспокоились "неоднозначным пунктом" в соглашении с Британией

Подписанное накануне соглашение о сотрудничестве между Киевом и Лондоном абсолютно невыгодно Украине, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил Киев, где объявил о выделении крупнейшего пакета помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов (3,2 миллиарда долларов) на 2024 год и подписал с Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет.«”Это просто провал, провал не просто нашей дипломатии, но и всей нашей политики”, – поделился мнением отставной офицер в интервью YouTube-каналу “Фабрика новин”. Слова Свитана приводит РИА Новости.

Военнослужащий обратил внимание, что в документе есть “неоднозначный пункт о новой агрессии России”, который приводит документ в действие.

Свитан предположил, что это положение может означать остановку боевых действий в ближайшее время и фактическое признание международным сообществом новых границ Украины.

Радио Sputnik также сообщило о нанесении ВС России группового удара по объектам украинского ВПК, производящим снаряды и беспилотники.

Взято отсюда.

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