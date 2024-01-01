Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Киеве объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы, сообщили СМИ

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Киеве объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы, сообщили СМИ

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы, сообщило украинское издание “Зеркало недели”.«

"Киевская область, сообщают о мощных взрывах", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Местные власти в свою очередь проинформировали о работе системы ПВО в пригороде украинской столицы.

В понедельник вечером в Киеве и Киевской области сработали сирены воздушной тревоги.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщило о взрыве на территории Харьковской области.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Волны страшного японского цунами оказались неопасны для России (обновлено)

02.01.2024

 Интересное

Спасение из пожара, рост цен на проезд и борьба со стихией. Что произошло в Алтайском крае 1 января

02.01.2024

 Интересное

Единственное в мире, где проезд дешевеет. Что мы знаем о метро Барнаула: выдумки, правда, картинки

02.01.2024

 Мир

Путин заявил о желании как можно быстрее завершить конфликт на Украине: новости СВО за 1 января

02.01.2024

 Мир

«Лицо Ромы было сожжено наполовину»: год назад самарских мобилизованных обстреляли в Макеевке — истории погибших и чудом выживших

02.01.2024

 Погода

Метель с мокрым снегом ожидается в Алтайском крае 30 декабря

02.01.2024

 Интересное

В России с 1 января увеличится размер МРОТ и пенсий

01.01.2024

 Интересное

Российское авторское общество хочет отсудить у Киркорова 2 млн рублей

01.01.2024

Thumbnail
Интересное

Пять человек пострадали в ДТП с легковушками в районе Черницка

01.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix