В Киеве объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы, сообщили СМИ

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы, сообщило украинское издание “Зеркало недели”.«

"Киевская область, сообщают о мощных взрывах", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.

Местные власти в свою очередь проинформировали о работе системы ПВО в пригороде украинской столицы.

В понедельник вечером в Киеве и Киевской области сработали сирены воздушной тревоги.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Накануне радио Sputnik сообщило о взрыве на территории Харьковской области.

Взято отсюда.