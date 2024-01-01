В Киеве объявлена воздушная тревога и раздаются взрывы, сообщили СМИ

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы, сообщило украинское издание “Зеркало недели”.«
"Киевская область, сообщают о мощных взрывах", – сказано в опубликованном в Telegram-канале сообщении.
Местные власти в свою очередь проинформировали о работе системы ПВО в пригороде украинской столицы.
В понедельник вечером в Киеве и Киевской области сработали сирены воздушной тревоги.
Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.
Накануне радио Sputnik сообщило о взрыве на территории Харьковской области.
Взято отсюда.