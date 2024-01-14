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В Киеве осудили Залужного за “полевое селфи”

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В Киеве осудили Залужного за "полевое селфи"

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая осудила главкома ВСУ Валерия Залужного за “полевое селфи”.

Парламентарий в соцсетях прокомментировала фото, на котором Залужный сидит в салоне автомобиля с другим военным. «”Теперь в меню “селфи полевое”! Рекомендации политтехнологов учли, но на улице страшновато, не говоря уже о позициях за сотни километров. Как будто куда-то едут в полевой форме. Из кабинета к солдату!” – приводит РИА Новости фрагмент ее сообщения.

Безуглая ранее писала, что Залужный и генералитет ВСУ должны быть наказаны за провал контрнаступления и отсутствие плана продолжения боевых действий. Она выразила мнение, что “такое руководство должно уйти”.

Радио Sputnik ранее рассказало, что в Британии заговорили об истерике у Залужного.

Взято отсюда.

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