Офис Владимира Зеленского подготовил текст обращения в Конституционный Суд по поводу легитимности пребывания Владимира Зеленского в должности президента Украины после 20 мая 2024 года, пишет украинское издание “Зеркало недели”.

Отмечается, что в указанную дату истекает определенный конституцией страны пятилетний срок с момента инаугурации главы киевского режима. «

"Офис Зеленского активно работает над решением вопроса о том, как исходить из ситуации, которая сложится после 20 мая", – говорится в сообщении Telеgram-канала издания.

Сообщается, что офис Зеленского хочет поставить перед Конституционным судом (КСУ) несколько вопросов.«”Первый – разрешает ли конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения. И второй – сохранит ли Зеленский легитимность после 20 мая, когда истекает срок действия его полномочий”, – указано в тексте.

Однако, как сообщает издание, пока окончательного решения по поводу целесообразности такого конституционного представления не принято.«”Многие в команде Зеленского считают это обращение запоздалым. Но основным сдерживающим фактором является то, что у офиса нет уверенности в том, что они получат от КСУ быстрое, а главное нужное им решение”, – пишет издание.

Радио Sputnik также сообщало, кого СМИ считают основными претендентами на пост президента Украины.

Взято отсюда.