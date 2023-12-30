В Киеве призвали Зеленского и Умерова уйти в отставку после удара ВС РФ

Владимир Зеленский и глава Минобороны Украины Рустем Умеров должны уйти в отставку, поскольку не могут защитить страну от ударов ВС РФ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.«

"Умеров должен уйти в отставку как министр обороны, это же его действия, он же рассказывал, что там Крым возьмут и все такое, Зеленский тоже должен уйти в отставку, потому что полная беспомощность. Оказалась полная беспомощность", – сказал он в эфире на своем YouTube-канале.

По словам Соскина, скоро с “такими Зеленскими” у власти от Украины ничего не останется. «”Раз сбивать не можете, то что нужно делать? <…> Раз не можете противостоять (президенту РФ Владимиру) Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать сокращение о прекращении огня”, – резюмировал эксперт.

Радио Sputnik писало, что на Украине заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.