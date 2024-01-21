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В Киеве рассказали, от чего по итогам конфликта “должна” отказаться Россия

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В Киеве рассказали, от чего по итогам конфликта "должна" отказаться Россия

Конфликт на Украине должен завершиться подписанием соглашения между Киевом и Москвой, которое в том числе подразумевает отказ РФ от ядерного оружия, заявил в интервью Tagesspiegel заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.«”Соглашения будут подписаны – с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Украину, с другой – Россией. Этот документ должен включать отказ России от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу миру”, – цитирует украинского замминистра РБК.

По словам Гаврилюка, окончание конфликта возможно только после вывода российских войск и возврата Украины к границам 1991 года. Эти условия, а также ядерная безопасность, перечислены в “формуле мира” Владимира Зеленского, сказал Гаврилюк.

Российская сторона рассматривает так называемую формулу мира как неприемлемую, заявляет, что о выводе войск не может быть и речи и не обсуждает какие-либо варианты, не учитывающие “текущие реалии на земле”.

Радио Sputnik писало, как в Киеве оценили вероятность конфликта НАТО с Россией из-за ситуации на Украине.

Взято отсюда.

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