Украина не способна самостоятельно противостоять России, она всегда будет зависеть от западных союзников, заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин.«”Мы никогда не перестанем быть зависимыми, потому что ни одна страна не сможет противостоять России с возможностями ее военной промышленности в одиночку”, – приводит РИА Новости слова министра.

В интервью испанской газете El País Камышин отметил, что Киев столкнулся с острой нехваткой финансов. В связи с чем министр призвал Запад покупать украинскую продукцию.

Ранее радио Sputnik рассказало, как Запад мешает Украине развивать собственный ВПК.

Взято отсюда.