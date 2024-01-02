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В Киеве сделали заявление об обещанных Западом F-16

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В Киеве сделали заявление об обещанных Западом F-16

Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала “Рада” заявил, что о передаче Украине западных истребителей F-16 сейчас речи не идет. «”Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел… ни про какие передачи (самолетов, – ред.) речи не идет”, – приводит его слова РИА Новости.

Так Игнат ответил на вопрос журналистов, есть ли информация, когда Киев получит самолеты.

Американский журнал Newsweek в конце декабря писал, что Украина, возможно, уже получила первые из обещанных Западом истребителей F-16.

Ранее в эфире радио Sputnik военный эксперт Иван Коновалов оценил шансы ВСУ переломить ситуацию на фронте с помощью “вундерваффе”.

Взято отсюда.

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