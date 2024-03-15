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“В Киеве со стула упали”: румынское золото и планы кражи активов РФ

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"В Киеве со стула упали": румынское золото и планы кражи активов РФ

Требование Европарламента вернуть Румынии ее “национальное достояние” связано с планами Запада наложить руку на замороженные российские активы, считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой потребовал от России вернуть Румынии ее “национальное достояние” – золотой запас и культурные ценности, –переданное на хранение во время Первой мировой войны.

Между тем, известно, что Советский Союз возвращал Румынии переданные ценности в 1935 и 1956 годах.«”Я уверен, что европейских парламентариев на это, конечно, румыны сподвигли. Много европейских экономик находится сейчас просто в аховом состоянии… И при этом где-то в Европе есть российские активы на десятки миллиардов евро – ну как не попытаться. Румыны посигналили всем остальным: а с какой стати это всё – Украине, с чего вдруг? И начали подавать сигналы европейским парламентариям – если уж в Брюсселе решились на то, что российские активы можно украсть, то нельзя ли поучаствовать в дележе краденого? Для многих европейских стран это вполне себе позиция… У нас, думаю, по большей части с юмором восприняли претензии Румынии. А в Киеве, я уверен, со стула упали, когда услышали, что Румыния хочет что-то получить”, – сказал Клишас в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Страны Запада обсуждают вопрос о возможном использовании замороженных в 2022 году активов РФ для помощи Украине. Издание Politico писало со ссылкой на источники, что в Евросоюзе намерены изъять лишь доходы от активов, в то время как США настаивают на полной конфискации средств.

Программу Андрея Клишаса слушайте здесь. Сенатор Клишас. Да, тот самыйЦель провокаций на выборах, страх Киева и гарантии Макрона17:04Сенатор Клишас. Да, тот самыйДонской юридический форум, фантомное золото Румынии и невыгодные соглашения17:33

Взято отсюда.

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