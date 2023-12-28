Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Киеве сообщили о “продуктивном” телефонном разговоре с МИД Венгрии

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Киеве сообщили о "продуктивном" телефонном разговоре с МИД Венгрии

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, стороны обсудили возможность организации встречи Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.«”Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. В продолжение разговора Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем”, – написал Ермак в Telegram-канале.

Глава офиса Зеленского отметил, что стороны также обсудили вопрос евроинтеграции Украины.

Ранее радио Sputnik писало, что в Венгрии рассказали о сомнениях трети стран ЕС по поводу Украины.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Циклон с юга Урала 29 декабря двинется на север

30.12.2023

 Новости Алтай

Пусть в каждом доме царят мир, любовь и благополучие!

30.12.2023

 Новости Алтай

Герои «Вестей»: бабушка Тася и дедушка Саша

30.12.2023

 Новости Алтай

Краевой следком возбудил уголовное дело после обрушения крыши в рубцовской двухэтажке

30.12.2023

 Новости Алтай

Вечерний выпуск новостей за 29 декабря 2023 года

30.12.2023

 Новости Алтай

Астролог рассказал, какой знак зодиака начнет новый год с “обнуления” в карьере

30.12.2023

 Новости Алтай

В Барнауле зажгли огни на главной ёлке региона

30.12.2023

 Новости Алтай

Следователи начали проверку в отношении персонала барнаульского частного детсада «Кнопочки»

30.12.2023

 Новости Алтай

Руководитель Народной дружины «СтудГвардия» колледжа АлтГУ Максим Столповский стал победителем конкурса «Лучший народный дружинник в сфере охраны общественного порядка»

30.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix