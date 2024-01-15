Поездка Владимира Зеленского в Швейцарию грозит международным конфликтом, поскольку вести переговоры о мире без участия РФ невозможно, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Ранее глава киевского режима сообщил в Telegram-канале, что прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Он отметил, что встретится с руководством страны и примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. «

"Зеленский едет в Швейцарию. Ясно, что он там породит страшный конфликт в политическом сообществе, потому что Швейцария – еще более нейтральная страна, чем Австрия", – приводит РИА Новости слова Соскина.

Эксперт в своем блоге на YouTube отметил, что без высокопоставленных представителей руководства России дипломатические контакты в швейцарском Давосе не представляются возможными.«”Никто в этой так называемой “формуле мира” Зеленского не хочет участвовать, потому что в этом бессмысленно участвовать”, –резюмировал Соскин.

Радио Sputnik ранее писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Швейцарии о переговорах по Украине.

Взято отсюда.