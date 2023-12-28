Киевская городская прокуратура заподозрила в мошенничестве украинского военного Романа Червинского, уже подозреваемого в госизмене из-за крайне неудачной попытки угнать самолет ВКС РФ, пишет “Украинская правда”.«

"Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении гражданину Украины в попытке завладения чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах, совершенном по предварительному сговору группой лиц", – приводит фрагмент сообщения ведомства РИА Новости.

По версии следствия, подозреваемый под видом налоговика обещал бизнесмену за 100 тысяч долларов помочь вернуть арестованную на одесской таможне партию сигарет.

Прокуратура не указывает имени фигуранта, но, по данным источника издания “Украинская правда”, речь идет о военнослужащем Романе Червинском, задержанном в конце апреля 2023 года по подозрению в госизмене и превышении служебных полномочий.

По данным СБУ, Червинский был одним из военных, пытавшихся без согласования с госорганами провести “спецоперацию” по угону самолета ВКС России, пилот которого якобы согласился перейти на сторону Киева.

Благодаря этому российские войска получили информацию о размещении личного состава и самолетов Воздушных сил ВСУ и нанесли удар по украинскому аэродрому, в результате которого были уничтожены два вражеских истребителя, погиб командир воинской части и 17 военнослужащих были ранены.

Накануне радио Sputnik сообщило, что суд на Украине заочно приговорил главу ДНР Дениса Пушилина к 15 годам заключения.

Взято отсюда.