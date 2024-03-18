В Китае допустили участие в мирном саммите по Украине в Швейцарии

Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции по Украине, которую организует Швейцария, заявил посол КНР Ван Шитин в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.«

"Мы внимательно следим за конференцией по Украине, которая организуется в Швейцарии, и рассматриваем возможность участия", – цитирует его издание.

Ван Шитин подчеркнул, что Китай выступает за начало мирных переговоров и предложил свою стратегию политического урегулирования конфликта.«”Территориальный суверенитет всех стран должен уважаться, а Устав ООН должен соблюдаться. Кроме того, все стороны должны стремиться к тому, чтобы война могла быть прекращена. Необходимо предотвратить дальнейшее обострение кризиса или даже его выход из-под контроля”, – заключил посол.

Президент Швейцарии Виола Амхерд заявила после встречи 15 января с Владимиром Зеленским, что он попросил Берн организовать саммит по украинской “формуле мира”.

Позднее СМИ сообщали, что конфедерация, в частности, предложила Китаю принять участие в саммите по Украине.

Радио Sputnik писало, что Украина допустила участие России в мирном саммите в Швейцарии.

Взято отсюда.