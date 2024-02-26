В КНР пообещали защитить фирмы от новых антироссийских санкций США

КНР выступает против односторонних санкций и будет принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских предприятий, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.«

"Китай имеет право осуществлять нормальное сотрудничество со странами по всему миру. Мы всегда выступали против односторонних санкций и "юрисдикции с длинными руками", которые не имеют основы в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности. Китай будет продолжать принимать необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний", – цитирует портал Sina.News Мао Нин.

Пресс-секретарь китайского диппредставительства Лю Пэнъюй в ответ на просьбу прокомментировать введение Вашингтоном рестрикций сообщил, что США ввели дополнительные односторонние санкции в отношении китайских компаний на основании их “отношений с Россией”, говорится в публикации.«”Это типичный акт экономического принуждения, односторонности и травли”, – сказал пресс-секретарь китайского посольства.

Ранее Европейский союз одобрил 13-й пакет антироссийских санкций, в который включены компании из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции в связи с тем, что, по мнению ЕС, они “продают электронные компоненты для военно-промышленного комплекса России”.

В Министерстве коммерции Китая заявили, что внесение ЕС китайских компаний в этот пакет негативно повлияет на торговое сотрудничество Китая и Евросоюза.

Радио Sputnik писало, что Китай пригрозил Британии ответом в связи с попаданием своих фирм под новые антироссийские санкции.

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