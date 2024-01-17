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В конгрессе назвали быструю сделку с Байденом по Украине невозможной

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В конгрессе назвали быструю сделку с Байденом по Украине невозможной

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон перед встречей с президентом страны Джо Байденом исключил возможность быстрого заключения сделки по защите госграницы в обмен на выделение Украине новой помощи.«

"Мы должны защитить собственную границу до того, как будем говорить о чем-либо еще. Я говорил об этом с первого дня (после вступления в должность спикера, – ред.)… Сделать это быстро не получится", – приводит слова Джонсона РИА Новости.

По словам законодателя, он намерен уведомить главу Белого дома о требовании большинства в палате представителей осуществить радикальные изменения в политике по защите границы.

Кроме того, Джонсон отметил, что даже полное выполнение требований республиканцев не гарантирует поддержки нижней палатой конгресса выделения Киеву дополнительной помощи.

В среду спикер палаты представителей вместе с другими конгрессменами встретится с Байденом в Белом доме.

Накануне радио Sputnik сообщило, что США не готовят новых пакетов помощи для Украины.

Взято отсюда.

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