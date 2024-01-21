В конгрессе США призвали Байдена к конкретике по поводу развязки на Украине

Республиканцы в конгрессе США хотят получить от администрации президента страны Джо Байдена четкую формулировку итогов конфликта между Россией и Украиной, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

В интервью Fox News он отметил, что Белый дом должен представить ответы на критически важные для американцев вопросы, касающиеся Украины. «”Мы должны знать стратегию, знать, как Украине выйти из этого конфликта”, – сказал политик.

Джонсон добавил , что пока Вашингтон запрашивает у конгресса миллиарды долларов, но до сих пор “не предоставил Украине достаточно помощи”, включая запрошенные вооружения.

Радио Sputnik рассказало, почему республиканцы в конгрессе считают быструю сделку с Байденом по Украине невозможной.

Взято отсюда.