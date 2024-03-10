В конгрессе высказались по поводу новых законопроектов о помощи Украине

Законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов имеет поддержку необходимого числа конгрессменов, необходимости в разработке альтернатив нет, считает лидер демократического меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис. «

"Конечно, нам не нужна альтернатива, когда есть всеобъемлющий, двухпартийный билль о национальной безопасности, поступивший из сената… В Вашингтоне каждый знает, что он наберет как минимум 300 голосов, если не больше", – приводит его слова РИА Новости.

Конгрессмен в интервью телеканалу CBS сообщил, что спикер нижней палаты, республиканец Майк Джонсон должен вынести эту инициативу на голосование. Однако этого не происходит, как утверждает Джеффрис, потому что в Республиканской партии есть “пророссийски настроенная фракция” во главе с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом и журналистом Такером Карлсоном, которые и блокируют этот проект.

Джеффрис дал понять, что демократы защитят Джонсона от свержения, если тот решится поставить законопроект на голосование. «”Мы не обсуждали это фракцией… Но есть разумное число членов палаты, которые не считают, что спикер должен быть отстранен за то, что он сделает правильный выбор”, – отметил конгрессмен.

Законопроект о помощи союзникам США, включая Украину, был принят сенатом13 февраля, однако забуксовал в палате представителей, несмотря на давление, которое Белый дом оказывает на на республиканца Джонсона в попытке убедить его поставить документ на голосование.

Радио Sputnik ранее писало, что США готовят ответ на случай применения РФ ядерного оружия на Украине.

Взято отсюда.