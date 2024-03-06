В Кремле назвали единственный случай, при котором Россия применит ядерное оружие

Песков назвал его «прощальным»

6 марта 2024, 17:4020Написать комментарий

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, выступая на марафоне «Знание», рассказал, в каком случае Россия может применить ядерное оружие. По его словам, это прощальное средство, которое возможно применить, только если что-то будет угрожать существованию страны.

— Крайне опасно, что происходит рутинизация этой темы, — отметил Песков. — Что касается нас, то всё, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. И, опять же, если уйти от юридического языка, там это именно трактуется как прощальное оружие. Если что-то будет угрожать нашему существованию, нашей страны, вот тогда ядерное оружие. Помимо этого никак не возможно, говорить об этом безответственно.

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Видео: Smotri / T.me

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06.03.2024