В Кремле оценили положение Зеленского, исходя из его нового указа

Владимир Зеленский оказался в непростом положении: финансирование прекращается, а на Украине неспокойно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя указ Зеленского “Об исторически населенных украинцами территориях РФ”, представитель Кремля отметил, что главе киевского режима подобными решениями приходится маскировать свои неустойчивые позиции. «

"Зеленский находится в очень непростом положении. Ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов, внутри у него неспокойно, много недовольных. Ему нужно чем-то камуфлировать свои позиции. И поэтому он камуфлирует это такими абсурдными указами. Вряд ли это может как-то помочь киевскому режиму, трудности будут только нарастать. Это при том, что наверняка там все-таки есть более или менее светлые умы, которые понимают, что нужно делать, чтобы выйти из этой ситуации", – приводит РИА Новости слова Пескова.

Указ “Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации” был опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского накануне. В документе речь идет о таких территориях, как “Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации”.

Радио Sputnik писало, зачем Зеленскому нужен указ об “исторических землях”.

Взято отсюда.