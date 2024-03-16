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В Кремле оценили потери ВСУ при попытках прорваться в Россию минувшей ночью

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В Кремле оценили потери ВСУ при попытках прорваться в Россию минувшей ночью

Безвозвратные потери ВСУ в результате попыток прорвать госграницу России в ночь на субботу составили 60-70% от числа диверсантов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны РФ ранее проинформировало, что военнослужащие пресекли очередные попытки проникновения на территорию РФ украинских ДРГ со стороны населенного пункта Поповка Сумской области, а также в направлении Сподарюшино и Козинки в Белгородской области.

В результате ударов фронтовой авиации и артиллерийских подразделений потери ВСУ составили до 30 человек, три танка, две бронемашины, боевые машины РСЗО Vampire и “Град”.«

"… Все атаки отражены. Из 2 500 диверсантов 1 700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек <…> Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60–70%", – цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что Владимир Путин постоянно получает доклады военных о произошедших за последние дни попытках атак российской территории в Белгородской и Курской областях.

Радио Sputnik также сообщало, что росгвардейцы вступили в бой с несколькими ДРГ, пытавшимися прорваться на территорию Курской области.

Взято отсюда.

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