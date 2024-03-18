В Кремле отреагировали на оценку США выборов президента России

В Кремле категорически не согласны с оценками США, согласно которым выборы в России “не были свободными и честными”, такое мнение было ожидаемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«

"Мы категорически не согласны с такой оценкой. Выступая вчера поздно вечером перед журналистами, (Владимир) Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы. Учитывая, что де-факто Соединенные Штаты Америки являются страной, глубоко вовлеченной в войну на Украине, и (это) страна, которая по сути, де-факто, воюет с нами", – приводит его слова РИА Новости.

Так Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что прошедшие в РФ выборы президента были нечестными и несвободными.

Пресс-секретарь главы государства сказал журналистам, что такое мнение не важно для Кремля и прислушиваться к нему российская сторона не готова.

Радио Sputnik также рассказало, как в МИД Польши высказались по поводу выборов в России.

Взято отсюда.