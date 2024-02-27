В Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления французского лидера Эммануэля Макрона о возможности отправки войск ЕС на Украину “очень важным новым элементом”.

Президент Франции ранее в ходе выступления на конференции по поддержке Украины в Париже не исключил отправки войск стран ЕС в зону боевых действий. «

"В целом здесь наверное сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран НАТО – это, конечно, очень важный новый элемент. Все остальные элементы в выступлениях президента Франции так или иначе уже озвучивались, мы все их уже принимали к сведению. Нам хорошо известна позиция господина Макрона относительно необходимости нанесения России стратегического поражения и так далее, и тому подобное. Мы обратили внимание на то, что вот тема направления военных на Украину действительно обсуждалась", – приводит РИА Новости слова Пескова.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Москва обратила внимание на “богатую палитру мнений” в ЕС по поводу слов Макрона и отсутствие консенсуса.

Песков добавил, что некоторые страны-участники парижского мероприятия сохраняют “достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт”. «”Это, конечно, абсолютно не в интересах этих стран. Они должны отдавать себе в этом отчет”, – резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Радио Sputnik также писало, как в Швеции и Польше оценили вероятность отправки войск на Украину.

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