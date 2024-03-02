Украине следует прислушаться к американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, который обратил внимание на необходимость прекращения конфликта, считает депутат крымского парламента Виктор Жиленко.

Маск ранее согласился с высказыванием основателя частной военной компании Blackwater Эрика Принса, который заявил о необходимости завершения украинского конфликта, потому что ВСУ не могут противостоять российским войскам без американской помощи. По его мнению, “линию конфликта надо заморозить”, а Крым и Донбасс оставить за Россией.«

"Продажный режим Зеленского вряд ли способен адекватно воспринимать реальность, а вот простым украинцам следует прислушаться к Маску и понять, что это не их конфликт, что Запад их просто использует для достижения своих геополитических интересов", – заявил Жиленко РИА Новости.

Депутат также отметил, что Россия начала спецоперацию на Украине не с целью захвата территорий, как это преподносят на Западе, а для того, чтобы отодвинуть военную угрозу от своих границ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в США предложили Украине “терпимый вариант” для завершения конфликта.

Взято отсюда.