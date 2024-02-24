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В Крыму заявили о “невероятной угрозе” Черному морю, исходящей от Одессы

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В Крыму заявили о "невероятной угрозе" Черному морю, исходящей от Одессы

Существует реальная опасность того, что Одесса станет военной базой НАТО, этого нельзя допустить, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире крымскотатарского телеканала “Миллет”.

Он напомнил, что Одесса была основана императрицей Екатериной II и является важным символом российской истории.«

"Реальность такова, что сегодня из Одессы идет невероятная угроза всему Черному морю. У нас не будет свободного судоходства, если НАТО будет использовать Одессу как свою военную базу", – приводит слова Константинова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что без “русской Одессы” не будет безопасности.

Радио Sputnik писало, какие четыре региона Украины губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал “абсолютной Россией”.

Взято отсюда.

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