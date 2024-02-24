В Липецке обезвредили части подавленного дрона, сообщил губернатор

Части подавленного беспилотника обезврежены на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Минобороны РФ ранее сообщило, что над Липецкой областью перехвачены два беспилотника.

Глава региона Артамонов информировал, что в одном из цехов НЛМК произошел пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет, угроза выброса опасных веществ отсутствует.«

"На территории комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА", – написал губернатор Липецкой области в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что пострадавших нет, на работу комбината ЧП существенного влияния не оказало.

Радио Sputnik ранее сообщало, что ВС РФ уничтожили в Калужской и Брянской областях два украинских дрона.

Взято отсюда.