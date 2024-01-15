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В Мариуполе экстремисты финансировали ВСУ, сообщили в ФСБ по ДНР

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В Мариуполе экстремисты финансировали ВСУ, сообщили в ФСБ по ДНР

Сотрудники ФСБ РФ в Мариуполе обнаружили документы, согласно которым “Свидетели Иеговы”* финансировали украинскую армию, пишет “Петербургский дневник” со ссылкой на управлении спецслужбы по ДНР.

Отмечается, что речь идет о служебных документах, содержащих информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований. Рядом с ними находились более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы.

Правоохранительные органы сейчас заняты поиском причастных к финансированию ВСУ, говорится в сообщении.

Радио Sputnik также сообщало, что общественники призвали проверить Максима Галкина** на финансирование терроризма.

Взято отсюда.

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