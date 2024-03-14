В Мариуполе задержали женщину по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже и передаче сведений украинским спецслужбам о местах расположения российских военнослужащих, сообщило УФСБ России по ДНР.«”Установлено, что задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала ее украинским спецслужбам в социальных сетях”, – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Представленные УФСБ видео задержания подозреваемой и скриншоты переписки в месcенджере, в которой сотрудники спецслужб Украины просят женщину за вознаграждение узнать расположение блокпостов, а также проверить, летают ли в указанном районе беспилотники, имеются в распоряжении агентства.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Ранее радио Sputnik сообщало о задержании в Запорожской области подозреваемого в шпионаже украинца.

Взято отсюда.