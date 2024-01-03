Посредничество Объединенных Арабских Эмиратов в процессе обмена военнопленными между Россией и Украиной стало возможным благодаря налаженными отношениями Абу-Даби с обеими сторонами конфликта, говорится в заявлении на сайте МИД ОАЭ.

Минобороны России ранее сообщило, что из украинского плена при посредничестве ОАЭ возвращены 248 российских военнослужащих. Они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения оборонного ведомства.«

"Успех посреднических усилий стал следствием крепких дружественных отношений ОАЭ с Российской Федерацией и Украиной", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД ОАЭ отметили, что состоявшийся обмен военнопленными одним из крупнейших с начала боевых действий. Министерство также подчеркнуло, что Абу-Даби продолжит прилагать усилия, направленные на поиск урегулирования украинского конфликта.

Радио Sputnik сообщало, что пленный ВСУшник призвал топить в Днепре “киевскую банду”.

Взято отсюда.