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В МИД рассказали, где США могут открыть “второй фронт” против РФ

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В МИД рассказали, где США могут открыть "второй фронт" против РФ

Южный Кавказ рассматривается Соединенными Штатами как плацдарм для открытия “второго фронта” против России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «”В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия “второго фронта” против России”, – сказал он в интервью РИА Новости.

Галузин подчеркнул, что намерение американской администрации полностью противоречит “подлинным интересам народов региона”.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Ереван “с подачи или подсказки Запада” демонстрирует намерение кардинально изменить внешнеполитический курс. По ее словам, действия США и Евросоюза “подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа”.

Радио Sputnik ранее писало, что премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о пресечении попыток втянуть страну в войну.

Взято отсюда.

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