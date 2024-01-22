В МИД РФ анонсировали ответ на 13-й пакет антироссийских санкций

Россия примет ответные меры на готовящийся 13-й пакет санкций Евросоюза, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что ЕС обсуждает 13-й пакет антироссийских санкций. Предполагается, что он будет принят до 24 февраля.«

"Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться. Запад по-другому не действует. Последуют ответные меры", – цитирует Грушко РИА Новости.

Радио Sputnik сообщало, что Минфин США ввел санкции против перевозивших российскую нефть 17 танкеров.

Взято отсюда.