В минно-взрывных заграждениях ВСУ под Купянском проделаны проходы

Военные инженеры группировки войск “Запад” проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.«

"Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении в зоне проведения СВО", – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

По словам командира инженерно-саперного взвода с позывным “Дальний”, саперы ведут работу по разминированию местности – обезвреживают мины советского производства, а также уничтожают взрывоопасные предметы, которые невозможно извлечь. «”Такие предметы опасны для нашей пехоты и бронетехники. Работа очень важная. Зачастую инженерам приходится работать на переднем крае на удалении до 300-400 метров от противника, на их минных полях. Но все успешно либо снимаем, либо уничтожаем накладными зарядами. Также работаем дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77″, – сказал он.

В оборонном ведомстве уточнили, что при отходе украинские военные не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные мины-“сюрпризы”: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.

Радио Sputnik сообщало, что саперы ВСУ подорвались на своих же минах под Харьковом.

Взято отсюда.