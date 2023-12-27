Министерство представило социальный портрет среднестатистического мобилизованного

В России были мобилизованы 302 503 человека, более 33 тысяч из них пришли в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023». В публикации также представлен социальный портрет мобилизованного россиянина.

Согласно материалам министерства, средний возраст мобилизованного россиянина — 35 лет. Большинство из них, 96,4%, ранее проходили службу в армии. Работа на момент мобилизации была у 89% военнообязанных, 40% из них к тому времени имели стаж больше 10 лет. При этом профессиональное образование есть лишь у 37% мобилизованных: 7% окончили вузы, еще 30% — колледжи, техникумы и училища. У 63% есть лишь среднее образование, то есть школа.

Больше чем у половины мобилизованных есть семьи: женаты 57%, 56,3% имеют детей. Как пишет РБК, у трети — один ребенок (31%), у четверти — двое, у 0,3% — трое детей.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины. 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы. В течение последующих месяцев нередко появлялась информация о новой волне частичной мобилизации, однако власти всегда ее опровергали. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что сейчас многие отправляются служить добровольно — по данным президента, за полгода 270 тысяч человек подписали контракты на службу в ВС РФ.

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28.12.2023