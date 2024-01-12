В Минобороны рассказали о сорванных попытках ВСУ форсировать Днепр

На Херсонском направлении российские войска за неделю сорвали несколько попыток диверсантов ВСУ форсировать Днепр, сообщили в Минобороны РФ.«”На Херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника сорваны попытки украинских диверсионных групп переправиться на левый берег Днепра и на острова”, – говорится в сводке ведомства.

Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты и 121-й бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка.«”В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 275-и военнослужащих, танк, 21 автомобиль, 15 лодок и семь орудий полевой артиллерии”, – рассказали в Минобороны.

В пятницу днем радио Sputnik сообщило, что ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении.

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