В Минобороны РФ назвали ежедневные потери ВСУ

Украинская армия с начала года теряет в среднем более 800 солдат в сутки, в целом потери противника уже превысили 444 тысячи военнослужащих, заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии ведомства. «

"В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения, в том числе иностранного производства", – цитирует его РИА Новости.

По словам Шойгу, с начала специальной военной операции России на Украине ВСУ потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих.

Радио Sputnik писало, что озвученные Владимиром Зеленским потери ВСУ не совпадают с данными США.

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