Несмотря на жалобы Киева по поводу серьезного дефицита боеприпасов, интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась, заявил командующий группировкой войск “Центр” генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Ранее глава оборонного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск в зоне СВО. Министр заслушал доклады командующего и офицеров штаба. «

"Несмотря на "нытье" киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась", – сказал командующий.

Радио Sputnik накануне рассказало, как бойцы ВС РФ ушли на багги от летящего на них украинского дрона в Авдеевке.

Взято отсюда.