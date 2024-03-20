В МККК рассказали о “неожиданной” причине пропажи людей в зоне СВО

Некоторые люди, считающиеся пропавшими без вести в зоне СВО, не могут сообщить о себе, так как не помнят наизусть номера телефонов близких, рассказала советник по политическим вопросам при Бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Центрального агентства по розыску Международного комитета Красного Креста Анастасия Кушлейко.«

"Это неожиданная проблема, с которой мы столкнулись. У нас также была эта проблема при посещении военнопленных, которые имеют право передать сообщение своим близким, но не знали на память номера телефонов своих близких и указывали странички близких в соцсетях, чтобы мы могли их найти и передать новости. Однако же найти людей в социальных сетях просто по имени намного сложнее", – сказала Кушлейко РИА Новости.

По ее словам, эта проблема также затрагивает пропавших без вести гражданских, которые в некоторых случаях уехали без телефонов и не знают, как связаться с близкими.«”И даже мы в МККК заметили, что со смартфонами исчезла привычка заучивать наизусть номера наших близких”, – отметила собеседница агентства.

В месяц комитет получает около тысячи запросов о поиске пропавших в зоне СВО – в основном это военнослужащие, всего за время конфликта с организацией около 130 тысяч раз связывались семьи исчезнувших людей из 47 стран, рассказал глава отдела обработки данных при Бюро по вопросам, связанным с российско-украинским конфликтом, Центрального агентства по розыску МККК Жером Кассу.«”Подавляющее большинство из 8200 семей, которые получили информацию о своих родственниках с начала конфликта, узнали, что те – военнопленные. Помимо хороших новостей о том, что эти люди, предположительно, живы, они защищены, потому что с того момента, как эти люди зарегистрированы в нашей системе, мы их больше не бросаем, мы следим за ними до их освобождения. Эти люди защищены от исчезновений”, – заверил Кассу.

Ранее радио Sputnik сообщало, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о геномной регистрации родственников людей, пропавших без вести.

Взято отсюда.