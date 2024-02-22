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В МВФ отметили критическую зависимость Украины от зарубежной помощи

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В МВФ отметили критическую зависимость Украины от зарубежной помощи

В экономическом отношении существование Украины значительно зависит от получения помощи со стороны иностранных партнеров, заявила директор Департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Соответствующее заявление она сделала на брифинге в четверг.«

"Своевременная поддержка со стороны международного сообщества, включая США, критически важна, чтобы страна оставалась на пути финансовой и внешней жизнеспособности", – ответила она на вопрос журналист РИА Новости.

Козак добавила, что сейчас в Варшаве продолжает работу миссия МВФ, которая уже в третий раз пересматривает программы финансовой помощи Киеву.

Представитель МВФ также подтвердила, что в этом году Украине потребуется около 42 миллиардов долларов внешнего финансирования, в том числе порядка 32 миллиардов долларов “официальной помощи доноров”.

Радио Sputnik также писало, что в МВФ допустили использование Киевом получаемых денег в интересах украинской армии.

Взято отсюда.

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