Украина может попробовать перейти в новое контрнаступление в 2025 году, пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные чиновники во главе с главкомом объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи убеждены, что лучшее, на что сейчас могут рассчитывать украинцы, – это “в значительной степени замороженный конфликт”.

По их мнению, Украина пока не в силах начать новое контрнаступление. «

"В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году", – говорится в сообщении издания.

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не пойдет на заключение новых соглашений, подобных Минским. Он также сообщил, что ВСУ готовятся к новому контрнаступлению в Черном море, пообещав “сюрпризы” России.

Радио Sputnik сообщало, как в Госдуме прокомментировали слова Зеленского о новом контрнаступлении.

Взято отсюда.