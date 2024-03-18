На Западе все еще много стран, которые отказываются признавать поражение Украины и понять, что есть только один “достойный вариант” урегулирования конфликта, пишет норвежское издание Steigan.«”На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли”, – говорится в публикации.

Обозреватель подчеркнул, что потери среди гражданского населения Украины и солдат на поле боя только увеличиваются, и призвал прекратить поставки вооружения стране.«

"Есть лишь один достойный вариант: прекратить поставки оружия и созвать нейтральных переговорщиков о мире. Таким образом мы спасем тысячи жизней по обе стороны фронта и не допустим полного уничтожения Украины как страны", – отмечает автор материала.

Ранее радио Sputnik писало, что на Украине назвали оружие России, которое доводит ВСУ до “психических проблем”.

Взято отсюда.