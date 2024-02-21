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В офисе Зеленского анонсировали “нечто особенное” на 25 февраля

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В офисе Зеленского анонсировали "нечто особенное" на 25 февраля

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что в воскресенье, 25 февраля, пройдет “особенное” мероприятие с участием представителей украинских властей.«

"На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году. На ней будут все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, Минстратпром. Будет первая леди, будет Мининфраструктуры, офис Зеленского и, конечно, сам (Владимир) Зеленский", – сказал Никифоров в эфире телеканала "Рада". Его слова приводит РИА Новости.

Никифоров добавил, что в рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, а также поддержка предпринимательских структур.

По итогам мероприятия, отметил пресс-секретарь Зеленского, глава киевского режима намерен провести пресс-конференцию.

Радио Sputnik также писало, что Зеленский заявил о критическом преимуществе российских войск в зоне СВО.

Взято отсюда.

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