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В офисе Зеленского надеются получить приглашение Украины в НАТО в июле

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В офисе Зеленского надеются получить приглашение Украины в НАТО в июле

Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО. Архивное фото

Украина рассчитывает получить приглашение в НАТО на саммите альянса, проведение которого запланировано в июле в Вашингтоне, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По его словам, непредоставление Украине приглашения в альянс на предстоящем саммите может спровоцировать новый этап эскалации, в том числе на Ближнем Востоке. «”Только приглашение и настоящие конкретные шаги к полноценному членству Украины дадут реальные шансы миру и Европе вернуться к безопасности”, – цитирует Ермака “Коммерсантъ”.

Ермак напомнил, что для продвижения вопроса вступления Украины в НАТО была образована международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины. Ее сопредседателями стали глава офиса Зеленского и бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Накануне радио Sputnik писало, что в НАТО заговорили о возможных сроках нового контрнаступления ВСУ.

Взято отсюда.

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