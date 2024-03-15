В ООН “не смогли” установить причастность Киева к ударам по Донецку

Международная комиссия ООН по расследованию ситуации на Украине под председательством норвежца Эрика Мёсе не смогла определить, кто ответственен за смертельные удары по Донецку в апреле 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на доклад

Отмечается, что в подготовленном комиссией документе, который разослала журналистам в Женеве пресс-служба Совета ООН по правам человека, упоминается только о двух атаках в новых регионах РФ, в результате которых погибли мирные жители: удар по рынку в центре Донецка 16 апреля 2023 года и удар по больнице в Донецке 28 апреля 2023 года.

Авторами доклада, кроме самого Мёсе, также выступают гражданин Колумбии Пабло Дэ Грейф и гражданка Индии Вринда Гровер. Все трое не являются сотрудниками ООН, а были назначены в качестве независимых экспертов.«

"Видеозаписи и фотографии, распространенные после этого, показывают повреждения или разрушения в различных местах, включая больницу, что, по-видимому, соответствует воздействию взрывного устройства. Основываясь на этих снимках, Комиссия пришла к выводу, что ракеты типа БМ-21 "Град", имеющиеся на складах обеих сторон, вероятно, использовались для обеих волн атак. Анализ видеозаписей с мест ударов также показал в обеих ситуациях, что атака, вероятно, была совершена с северо-западного направления, где в то время обе стороны находились на линии соприкосновения", – приводит агентство фрагмент доклада.

Источник проанализированных видео- и фотоматериалов комиссия не уточнила.

В заключение члены комиссии заявили, что “не смогли определить”, какая сторона конфликта несет ответственность за удары по Донецку, но призвали продолжить их расследование. Однако экспертам “удалось установить”, что Россия ответственна за удары, повлекшие жертвы среди мирного населения Украины. Данный вывод основан на показаниях очевидцев, других доказательств в тексте доклада нет.

ВСУ нанесли массированные удары по районам Донецка в пасхальную ночь, 16 апреля 2023 года. Тогда, по данным властей, восемь мирных жителей погибли, семь пострадали.

Двадцать восьмого апреля 2023 года в результате обстрела Донецка и попадания по автобусу погибли семь человек, включая ребенка.

Радио Sputnik писало о смерти троих детей в результате ночного удара по Донецку.

Взято отсюда.