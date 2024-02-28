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В ООН объяснили, почему не оказывают помощь жителям новых регионов РФ

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В ООН объяснили, почему не оказывают помощь жителям новых регионов РФ

ООН не может оказывать гуманитарную помощь жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, поскольку считает их украинскими, заявил пресс-секретарь Управления организации по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

Накануне он признал, что учреждения ООН не оказывают помощь жителям новых регионов России отчасти по политическим причинам, однако финансируют ряд “местных организаций” для предоставления гуманитарной помощи нуждающимся.«

"Ограничения гуманитарного доступа, включая бюрократические препоны, связаны с тем фактом, что эти районы Украины находятся под "оккупацией" Российской Федерации. Насчет организации, это местные неправительственные гуманитарные организации, которые присутствуют в некоторых из этих районов. Некоторые из них работают при финансировании ООН", – сказал он РИА Новости.

Названия организаций, которым оказывается финансирование, Лаерке не раскрыл из соображений безопасности.

Радио Sputnik сообщало, что украинцы столкнулись с нехваткой продовольствия.

Взято отсюда.

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